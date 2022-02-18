Допинг-проба украинской бобслеистки Гунько дала положительный результат на ОИ-2022

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Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительную допинг-пробу на Олимпиаде в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

В пробе от 14 февраля 2022 года обнаружена более активная форма тестостерона — дигидротестостерон. На соревнованиях украинка заняла 20-е место в одиночном бобе.

Напомним, что в допинг-пробе украинской лыжницы Валентины Каминской были обнаружены анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол. На Играх в Пекине украинка заняла 70-е место в спринте, 79-е — в гонке с раздельным стартом и 18-е — в составе эстафетной команды.

Ранее CAS сообщил, что Валиева будет запрашивать вскрытие и анализ пробы «Б».