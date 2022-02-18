Тарасова: Трусова сделала пять четверных прыжков, она должна быть довольна

«Надо рядом быть с Сашей, чтобы её поддержать. Рот закрыть они что ли не могут? Там целая бригада. Саша хотела пять четверных прыжков, она их сделала. Она должна быть довольна», — цитирует Трусова РИА Новости.
Напомним, что после объявления результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой по сумме баллов.
Ранее Чайковская заявила, что выступление Трусовой будет вписано в историю фигурного катания.