Тарасова: Трусова сделала пять четверных прыжков, она должна быть довольна

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала реакцию Александры Трусовой на серебряную медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Надо рядом быть с Сашей, чтобы её поддержать. Рот закрыть они что ли не могут? Там целая бригада. Саша хотела пять четверных прыжков, она их сделала. Она должна быть довольна», — цитирует Трусова РИА Новости.

Напомним, что после объявления результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой по сумме баллов.

Ранее Чайковская заявила, что выступление Трусовой будет вписано в историю фигурного катания.