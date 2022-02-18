Чайковская: выступление Трусовой будет вписано в историю фигурного катания

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Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская прокомментировала выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Выступление Трусовой с пятью четверными прыжками будет вписано в историю фигурного катания. Потрясающе каталась Анечка. Это было мягко, красиво, музыкально — молодец. Теперь она олимпийская чемпионка», — цитирует Чайковскую ТАСС.

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 255,95 балла. В своей произвольной программе она исполнила два четверных флипа — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Александра Трусова завоевала серебро (251,73 балла). В произвольной программе она впервые в истории исполнила пять четверных прыжков.

Ранее CAS сообщил, что Валиева будет запрашивать вскрытие и анализ пробы «Б».