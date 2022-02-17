Познер: вся история с Валиевой доказательство того, что не надо детей посылать на Олимпиаду

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Известный журналист Владимир Познер отреагировал на допинг-скандал российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Мне Валиеву очень жаль. Конечно, вся эта история с WADA и МОК её сломила. И это, на мой взгляд, доказательство того, что не надо детей посылать на ОИ, на чемпионаты мира и так далее. Вся эта история постыдна, официальным лицам МОК и WADA должно быть стыдно, не говоря о многих журналистах, говоривших и писавших совершенно омерзительные вещи», — сказал Познер.

CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA о временном отстранении фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

По итогам короткой и произвольной программы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире. Победу праздновала другая россиянка — Анна Щербакова.

Ранее Железняков заявил, что очень счастлив за Аню и Сашу, но у него горечь внутри за Камилу.