Железняков: очень счастлив за Аню и Сашу, но у меня такая горечь внутри за Камилу

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Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, подвёл итоги выступлений российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Я никогда таких двояких эмоций не ощущал. Очень счастлив за Аню и за Сашу, но у меня такая горечь внутри за Камилу... Тем не менее не всё так плохо, потому что она тоже олимпийская чемпионка в «команднике». Взрослые дяди и тёти сломали ребенка. Вы сами понимаете, что каталась не Камила. Она столько вкалывала, и так вот всё ей испортить... Она всю свою жизнь к этому шла. Мир спортивным чиновникам этого не простит. Так же, как не прощу и я. Это досада на всю жизнь. Для меня Олимпиада была дискредитирована из-за всей этой ситуации», — заявил Железняков.

Он также добавил, что Камила Валиева сможет преодолеть все эти трудности и реабилитироваться.

«Ещё раз: рад за Сашу и Аню, но этот праздник омрачён ситуацией, которая произошла с Камилой. Сейчас же возрастной ценз поднимают, поэтому Валиева реабилитируется на чемпионате мира и других стартах. Не думаю, что она не сможет подняться. Весь тренерский штаб и её родители станут её реабилитировать. Думаю, она ещё утрёт нос этим дядям и тётям, которые это всё устроили. Жизнь на этом не заканчивается. Для меня все три девочки — золотые», — добавил Железняков.

Ранее CAS сообщил, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства её дедушки.