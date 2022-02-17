CAS: допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства её дедушки

|

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещённое вещества могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства дедушки.

Об этом говорится в документе, опубликованном CAS по итогам разбирательства.

Напомним, что во время слушаний такую теорию выдвинула семья Валиевой. Её дедушка подтвердил, что принимает триметазидин. Он регулярно возит фигуристку на тренировки.

CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA о временном отстранении фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

По итогам короткой и произвольной программы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире. Победу праздновала другая россиянка — Анна Щербакова.

Ранее Фетисов высказался о психологическом давлении на Олимпиадах.