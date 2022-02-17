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Кабаева — о допинге у Валиевой: это целенаправленный наезд на российский спорт

17.02.2022, 21:47 |

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева отреагировала на историю вокруг положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Кабаева — о допинге у Валиевой: это целенаправленный наезд на российский спорт
  • Gettyimages.ru

«Это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт. Девочка молодец! Она ещё подросток, ей 15 лет, она вынуждена проходить эти испытания и ведёт себя очень мужественно и достойно», — цитирует Кабаеву ТАСС.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Матыцин заявил, что тренеры подготовили трёх разных фигуристок, которые совершили невероятный прорыв.

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