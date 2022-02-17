Матыцин: тренеры подготовили трёх разных фигуристок, которые совершили невероятный прорыв

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Министр спорта России Олег Матыцин подвёл итоги выступлений в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю Анну и Александру с невероятным триумфом! Анна, наша действующая чемпионка мира, показала поистине первоклассные программы, не оставив никого равнодушным», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он добавил, что Щербакова продемонстрировала на льду спектакль и настоящее искусство. В своём обращении он также упомянул Александру Трусову и Камилу Валиеву, сделав им комплименты и отметив стержень юных спортсменок.

«Тренерский штаб подготовил трёх абсолютно разных фигуристок, которые представили шесть технически уникальных программ и совершили невероятный прорыв в мировом фигурном катании. Поздравляю Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза с достойным результатом», — добавил Матыцин.

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 255,95 балла.

Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, в итоговом протоколе она осталась второй. Камила Валиева два раза упала во время выступления и заняла только четвёртое место. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

Ранее Путин поздравил Анну Щербакову с победой в женском одиночном катании на Олимпиаде.