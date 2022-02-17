Плющенко высказался о Щербаковой и Трусовой после произвольной программы на ОИ-2022

|

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подвёл итоги выступлений в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Аня Щербакова — наша новая олимпийская чемпионка! Это было мощно и в то же время легко! И твой характер — это твоя уникальность! Сашенька, ты сделала историю, пять квадов — это, как ни крути, круто! Ты ещё раз доказала всему миру, что ты русская ракета! Не всё получилось, но я рад, что твоя мечта сбылась!» — написал Плющенко в своём Instagram.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры в Пекине, набрав в общей сложности 255,95 балла. Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе, но заняла в итоге второе место. Третьей стала японка Каори Сакамото.

Ранее Плющенко поддержал Валиеву после неудачной произвольной программы на ОИ.