Винер-Усманова считает, что Валиева завоюет золото на следующей Олимпиаде

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Я в ужасном состоянии, девочку сломали. Она гениальна. Уверена, что в следующие четыре года она будет покорять все возможные вершины и станет олимпийской чемпионкой, несмотря ни на что. То, что произошло сегодня, я предсказывала. И сказала, что следующим номером будет фигурное катание. Этой девочке всего 15 лет, а это нервы. У неё не было этого железобетонного фундамента на моральный ущерб», — цитирует слова Винер-Усмановой «Спорт-Экспресс».

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Жулин выразил мнение, что МОК и WADA уничтожили Валиеву.