Урманов: Щербакова большая умница, профессионал и надёжный товарищ

«Поздравляю Аню Щербакову с золотой медалью Олимпийских игр! Она большая умница, профессионал и надёжный товарищ, и доказывала это в сложных ситуациях. Мне очень радостно за неё!» — цитирует Урманова «Чемпионат».
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, россиянка по сумме двух программ показала результат 255,95 балла.
Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, в итоговом протоколе она осталась второй. Камила Валиева два раза упала во время выступления и заняла только четвёртое место. Бронзу взяла японка Каори Сакамото.
Ранее в Госдуме отреагировали на четвёртое место Валиевой на Олимпиаде-2022.