Урманов: Щербакова большая умница, профессионал и надёжный товарищ

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов отреагировал на победу Анны Щербаковой в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю Аню Щербакову с золотой медалью Олимпийских игр! Она большая умница, профессионал и надёжный товарищ, и доказывала это в сложных ситуациях. Мне очень радостно за неё!» — цитирует Урманова «Чемпионат».

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, россиянка по сумме двух программ показала результат 255,95 балла.

Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, в итоговом протоколе она осталась второй. Камила Валиева два раза упала во время выступления и заняла только четвёртое место. Бронзу взяла японка Каори Сакамото.

Ранее в Госдуме отреагировали на четвёртое место Валиевой на Олимпиаде-2022.