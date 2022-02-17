В Госдуме отреагировали на четвёртое место Валиевой на Олимпиаде-2022

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на четвёртое место Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«В ситуации с Валиевой добились того, чего хотели. Оказывалось такое давление, что наша звёздочка с ним просто не справилась. Мы всё равно Камилу поздравляем и любим. Где-то она уже великая спортсменка, а где-то ещё ребёнок. К ней эти десять дней относились просто издевательски, и получился такой негативный результат», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

При этом он также поздравил Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием золотой и серебряной медалей на Олимпиаде в Пекине.

Золотую медаль в женском одиночном катании выиграла Анна Щербакова, получив от судей 255,95 балла. Серебро завоевала Александра Трусова (251,73). Камила Валиева заняла четвёртое место (224,09).

Ранее Навка назвала Щербакову и Трусову героинями после Олимпиады-2022.