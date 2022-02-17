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Попова о Валиевой: ей нужна будет помощь психолога

17.02.2022, 19:21 |

Чемпионка Универсиады Бетина Попова объяснила, как попадание в допинговый скандал и провал на Олимпийских играх могут сказаться на психике Камилы Валиевой.

Попова о Валиевой: ей нужна будет помощь психолога
  • AP

«Ей, конечно, нужна будет помощь психолога, поскольку своими силами из этого очень сложно выбраться. Можно спустить на авось, но лучше довериться профессионалам.  Это невероятная эмоциональная нагрузка на спортсмена в таком возрасте. К тому же история не завершилась. Она будет ещё тянуться. Боюсь представить, если честно, как долго», — заявила Попова в интервью RT.

Чемпионка Универсиады также ответила на вопрос, имеет ли смысл Валиевой после всего произошедшего продолжать карьеру.

«Через четыре года будут ещё одни Олимпийские игры и ей исполнится всего 19 лет. Возраст, в котором можно исполнять все самые сложные элементы. Это спортсменка с невероятными данными, которую не хочется терять. Хочется и дальше наслаждаться её программами. Очень надеюсь, она со всем справится», — добавила Попова.

Ранее американская журналистка порадовалась провалу Валиевой.

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