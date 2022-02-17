Попова о Валиевой: ей нужна будет помощь психолога

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Чемпионка Универсиады Бетина Попова объяснила, как попадание в допинговый скандал и провал на Олимпийских играх могут сказаться на психике Камилы Валиевой.

«Ей, конечно, нужна будет помощь психолога, поскольку своими силами из этого очень сложно выбраться. Можно спустить на авось, но лучше довериться профессионалам. Это невероятная эмоциональная нагрузка на спортсмена в таком возрасте. К тому же история не завершилась. Она будет ещё тянуться. Боюсь представить, если честно, как долго», — заявила Попова в интервью RT.

Чемпионка Универсиады также ответила на вопрос, имеет ли смысл Валиевой после всего произошедшего продолжать карьеру.

«Через четыре года будут ещё одни Олимпийские игры и ей исполнится всего 19 лет. Возраст, в котором можно исполнять все самые сложные элементы. Это спортсменка с невероятными данными, которую не хочется терять. Хочется и дальше наслаждаться её программами. Очень надеюсь, она со всем справится», — добавила Попова.

Ранее американская журналистка порадовалась провалу Валиевой.