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Попова: возмущение Трусовой понятно

17.02.2022, 19:07 |

Чемпионка Универсиады Бетина Попова заявила, что возмущение российской фигуристки Александры Трусовой после завоевания серебра на Олимпийских играх можно понять.

Попова: возмущение Трусовой понятно
  • Gettyimages.ru

«Саша написала историю фигурного катания, перевернула всё. Сделала невероятное возможным. На самом деле, её возмущение понятно. Чисто с математической стороны пять четверных дороже, чем всё остальное, что может быть им противопоставлено. Но это вопрос не к Ане, Саше или судьям, а к системе», — заявила Попова в интервью RT.

По мнению чемпионки Универсиады, в фигурном катании спортивная составляющая не считается основной, и это является серьёзной проблемой.

«Она борется, она невероятно откатала. Если бы в нашем виде программы были более спортивные правила, Трусова бы точно выиграла. А сейчас она уступила в части компонентов. И, разумеется, были помарки. Без них, возможно, история получилась бы другая», — добавила эксперт.

Ранее Попова объяснила, что помогло Щербаковой одержать победу на Олимпиаде в Пекине.

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