Попова: возмущение Трусовой понятно

«Саша написала историю фигурного катания, перевернула всё. Сделала невероятное возможным. На самом деле, её возмущение понятно. Чисто с математической стороны пять четверных дороже, чем всё остальное, что может быть им противопоставлено. Но это вопрос не к Ане, Саше или судьям, а к системе», — заявила Попова в интервью RT.
По мнению чемпионки Универсиады, в фигурном катании спортивная составляющая не считается основной, и это является серьёзной проблемой.
«Она борется, она невероятно откатала. Если бы в нашем виде программы были более спортивные правила, Трусова бы точно выиграла. А сейчас она уступила в части компонентов. И, разумеется, были помарки. Без них, возможно, история получилась бы другая», — добавила эксперт.
Ранее Попова объяснила, что помогло Щербаковой одержать победу на Олимпиаде в Пекине.