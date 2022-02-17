Попова: возмущение Трусовой понятно

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Чемпионка Универсиады Бетина Попова заявила, что возмущение российской фигуристки Александры Трусовой после завоевания серебра на Олимпийских играх можно понять.

«Саша написала историю фигурного катания, перевернула всё. Сделала невероятное возможным. На самом деле, её возмущение понятно. Чисто с математической стороны пять четверных дороже, чем всё остальное, что может быть им противопоставлено. Но это вопрос не к Ане, Саше или судьям, а к системе», — заявила Попова в интервью RT.

По мнению чемпионки Универсиады, в фигурном катании спортивная составляющая не считается основной, и это является серьёзной проблемой.

«Она борется, она невероятно откатала. Если бы в нашем виде программы были более спортивные правила, Трусова бы точно выиграла. А сейчас она уступила в части компонентов. И, разумеется, были помарки. Без них, возможно, история получилась бы другая», — добавила эксперт.

Ранее Попова объяснила, что помогло Щербаковой одержать победу на Олимпиаде в Пекине.