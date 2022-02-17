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Попова объяснила, что помогло Щербаковой одержать победу на Олимпиаде в Пекине

17.02.2022, 19:00 |

Чемпионка Универсиады Бетина Попова объяснила, что помогло Анне Щербаковой одержать победу в соревновании женщин по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Попова объяснила, что помогло Щербаковой одержать победу на Олимпиаде в Пекине
  • Gettyimages.ru

«Выступление Ани Щербаковой — восторг. У нас золотая медаль Олимпиады. Я не удивлена её потрясающим прокатом. Это было максимально ожидаемо. Аня — та спортсменка, которая всегда собирается в трудный момент. Какими бы ни были условия: новые коньки, что угодно... Она справится. Это её самый сильный, невероятный козырь. Она умеет это делать. Плюс, конечно, её талант. Спасибо Ане за такое потрясающее выступление!» — заявила Попова в интервью RT.

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