Щербакова: я бы лично сказала Саше всё, что хотела, а не через прессу

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2022 года Анна Щербакова отреагировала на реакцию своей соотечественницы Александры Трусовой после того, как та завоевала второе место на Олимпиаде в Пекине.

«Эмоции Саши? Я бы лично ей сказала всё, что хотела, а не через прессу. Мы лично с ней ещё не виделись, только рядом стояли на пьедестале. Удивилась ли я реакции? У меня по эмоциям внутри пустота. Я не чувствую радости за себя и за других. Не могу осознать, что соревнования закончились», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

Напомним, что после объявления результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой по сумме баллов.

Ранее Попова объяснила, что помогло Щербаковой одержать победу на Олимпиаде в Пекине.