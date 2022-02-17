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Роднина: Олимпиада — слишком тяжёлое испытание для молодых спортсменов

17.02.2022, 18:54 |

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала выступление российских фигуристок на Играх в Пекине.

Роднина: Олимпиада — слишком тяжёлое испытание для молодых спортсменов
  • AP

«Что произошло с Камилой Валиевой? Мы ведь не спрашиваем, что произошло с Марком Кондратюком, который точно так же развалился в личных соревнованиях и так же совершенно замечательно откатал в командных. Это слишком тяжёлое испытание для молодых спортсменов. Плюс у каждого есть свои индивидуальные особенности. Девчонки сегодня всё равно порадовали. Трусова сделала пять четверных? Молодец, я её поздравляю», — цитирует Роднину Sport24.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Губерниев заявил, что важно добиться сохранения золотой олимпийской медали у Валиевой за командный турнир.

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