Губерниев: очень важно, чтобы у Валиевой остался титул олимпийской чемпионки

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Комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги произвольной программы в женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине.

«Радость переполняет моё сердце, но одновременно сердце рвётся на куски. Невероятный драматизм. Аня Щербакова — умница редкая. Трусова всех покорила своими четверными прыжками. Но Валиева… Вот теперь, поскольку она честно выиграла командный турнир, нам необходимо сделать максимум для того, чтобы у девочки остался титул олимпийского чемпиона. Это очень важно. Надо сосредоточить все силы, чтобы сохранить эту медаль. Она заслужила. Камила надломилась. Потому сейчас спортивная радость со слезами на глазах. Будет церемония награждения, мы послушаем Чайковского посмотрим на флаг и порадуемся. Однако за золото Валиевой и командное золото нужно бороться засучив рукава. Может ли она закончить с фигурным катанием? Я надеюсь, что люди, которые сейчас рядом с Камилой, помогут ей стать сильнее», — цитирует Губерниева Sport24.

15-летняя Валиева в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста 15-летней фигуристки от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряным призёром.

Ранее сообщалось, что Загитова обратилась к Валиевой со словами поддержки.