Слуцкая: Валиеву просто сломали психологически

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Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от проката произвольной программы россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Я просто не могу говорить, у меня текут слёзы. Они сломали ребёнка. Это просто невозможно. Если говорить, кто герой этих Олимпийских игр, то это Камила. Выдержала такой прессинг. Ей не давали спать полночи, таскали по судам. Эти здоровые мужики, которые её преследовали, маленькой девочке в спину бросали нелицеприятные слова. Она была не похожа сама на себя. Невозможно пройти через то, что прошла она. Её просто сломали психологически. То, что хотели сделать, они сделали. Мне настолько сейчас больно и обидно, я не представляю, что сейчас чувствует Камила. Это не по-человечески всё, что происходит вокруг неё», — сказала Слуцкая в эфире Первого канала.

15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста Валиевой от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Валиева заплакала после проката произвольной программы на ОИ.