Ягудин признался, что очень переживает перед выступлением российских фигуристок на ОИ

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился ожиданиями от выступления россиянок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в произвольной программе на зимних Играх в Пекине.

«Скоро на лёд выйдет наша троица великолепная и очень сильная — это Саша Трусова, Аня Щербакова и Камила Валиева. Держим кулаки за наших и очень переживаем. Я когда ехал на каток в машине, то понял, что еду не комментировать, а такое ощущение, что еду сам выступать. Давайте всей нашей великой страной соберёмся сегодня. Будем смотреть, переживать и надеяться, что весь подиум будет российским. Возможно ли такое? Да. Удачи нашим», — заявил Ягудин на видео, опубликованном в его Instagram.

После короткой программы Валиева занимает первое место, второй идёт Щербакова, а Трусова располагается на четвёртой позиции.

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