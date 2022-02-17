Тихонов: Валиева — это подарок всему миру

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился своими ожиданиями от выступлений россиянок в произвольной программе в одиночном фигурном катании на Играх-2022 в Пекине.

«Я обязательно буду смотреть фигурное катание. Это просто какое-то чудо. Я думаю, что минимум две медали добавятся в копилку нашей команды, можем занять и весь пьедестал почёта. У нас подросло очень хорошее поколение. То, что делают наши одиночницы, — это фантастика. Этери Тутберидзе — молодец, стольких сильных фигуристок подготовила, и какая у неё конкуренция. Камила Валиева, невзирая на всю нервотрёпку, откаталась прекрасно. Это подарок всему миру. Я не сомневаюсь, что весь земной шар, затаив дыхание, смотрит на её выступления. После нервотрёпки она собралась, в 15 лет это настоящий пример всем поколениям. Сегодня нужно откатать так, чтобы всем злопыхателям было понятно: сильнее нас никого в женском одиночном фигурном катании нет, и в команде все должны поддержать её», — цитирует слова Тихонова ТАСС.

После короткой программы Валиева лидирует в соревновании одиночниц, второе место занимает ещё одна россиянка, Анна Щербакова. Свои произвольные программы фигуристки покажут 17 февраля.

Ранее Матыцин выразил мнение, что ISU не стоит повышать возрастной ценз в фигурном катании.