Валиева заявила три четверных и тройной аксель в произвольной программе на Играх-2022

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Стали известны технические элементы, которые собираются выполнить российские фигуристки в произвольной программе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Камила Валиева заявила три четверных прыжка и тройной аксель, Александра Трусова — пять четверных, Анна Щербакова — два четверных флипа, сообщает пресс-служба Олимпиады.

Валиева лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде, набрав 82,16 балла.

На втором месте — Щербакова (80,20 балла), на третьем — японка Каори Сакамото (79,84). Трусова (74,60) занимает четвёртую позицию.

Прокат произвольной программы пройдёт 17 февраля. Главные претендентки на медали выйдут на лед в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке на Играх-2022.