Матыцин: установление истины в ситуации с Валиевой является приоритетной задачей

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Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с Камилой Валиевой на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мы считаем, как и всегда это заявляли, что она невиновна. И Минспорт, и юристы, и ОКР делают всё необходимое, чтобы истина в ближайшее время была установлена», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Матыцин.

По его словам, очень важно, что в итоге 15-летнюю фигуристку допустили до участия в Олимпиаде.

Во время Олимпиады стало известно, что фигуристка получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. CAS допустил её к участию в личных соревнованиях и не аннулировал прежние результаты.

Валиева лидирует в личных соревнованиях фигуристов. 17 февраля состоится прокат произвольной программы.

Ранее глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.