Матыцин: установление истины в ситуации с Валиевой является приоритетной задачей

«Мы считаем, как и всегда это заявляли, что она невиновна. И Минспорт, и юристы, и ОКР делают всё необходимое, чтобы истина в ближайшее время была установлена», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Матыцин.
По его словам, очень важно, что в итоге 15-летнюю фигуристку допустили до участия в Олимпиаде.
Во время Олимпиады стало известно, что фигуристка получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. CAS допустил её к участию в личных соревнованиях и не аннулировал прежние результаты.
Валиева лидирует в личных соревнованиях фигуристов. 17 февраля состоится прокат произвольной программы.
Ранее глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.