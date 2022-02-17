Трусова не стала исполнять четверной сальхов на тренировке на Олимпиаде-2022

17-летняя фигуристка из Рязани исполнила тройной флип, только двойной сальхов вместо четверного, четверной тулуп — тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц — тройной тулуп, четверной лутц — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц, сообщает Sport24.
Трусова (74,60 балла) после короткой программы занимает четвертую позицию. Лидирует Камила Валиева (82,16). На втором месте располагается Анна Щербакова (80,20), на третьем — японка Каори Сакамото (79,84).
Прокат произвольной программы пройдёт 17 февраля. Фигуристки выйдут на лед в 16:00 мск.
Ранее американский журналист Стив Фаттерман высказался о Валиевой.