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Трусова не стала исполнять четверной сальхов на тренировке на Олимпиаде-2022

17.02.2022, 08:29 |

Россиянка Александра Трусова провела тренировку произвольной программы перед стартом соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Трусова не стала исполнять четверной сальхов на тренировке на Олимпиаде-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Fred Lee/

17-летняя фигуристка из Рязани исполнила тройной флип, только двойной сальхов вместо четверного, четверной тулуп — тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц — тройной тулуп, четверной лутц — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц, сообщает Sport24.

Трусова (74,60 балла) после короткой программы занимает четвертую позицию. Лидирует Камила Валиева (82,16). На втором месте располагается Анна Щербакова (80,20), на третьем — японка Каори Сакамото (79,84). 

Прокат произвольной программы пройдёт 17 февраля. Фигуристки выйдут на лед в 16:00 мск.

Ранее американский журналист Стив Фаттерман высказался о Валиевой.

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