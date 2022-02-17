Трусова не стала исполнять четверной сальхов на тренировке на Олимпиаде-2022

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Россиянка Александра Трусова провела тренировку произвольной программы перед стартом соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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