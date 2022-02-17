Анфиса Резцова: Кристину нужно было ставить на последний этап в эстафете

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на выступление сборной России по биатлону в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Кристина сделала всё, чтобы сегодня наша команда была в медалях. Сегодня мы счастливы. Все молодцы сегодня, но мне кажется, что дочь нужно было ставить на последний этап», — цитирует Резцову-старшую «РБ Спорт».

В составе сборной России в эстафете выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Команда завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Пекине. Победу праздновали шведские биатлонистки, третьи — немки.

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