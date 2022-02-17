Черданцев — об объятиях Бурова и Абраменко: Россия и Украина вместе

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Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на тёплые объятия российского фристайлиста Ильи Бурова и его украинского коллеги Александра Абраменко.

«Прекрасно, что это происходит именно 16 февраля 2022 года. Россия и Украина вместе. На олимпийском подиуме», — написал Черданцев в своём Telegram-канале.

Российский фристайлист Илья Буров стал обладателем бронзовой медали в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Второе место занял Александр Абраменко с Украины.

После цветочной церемонии Буров и Абраменко, несмотря на напряжённые отношения между Россией и Украиной, тепло поздравили друг друга и даже обнялись.

Ранее Губерниев заявил, что ждём два вида в лыжах и биатлоне, золото ещё будет.