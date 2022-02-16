Витт: в такое положение Валиеву поставили окружающие её взрослые

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Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт рассказала о проблеме допинга в фигурном катании после истории с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Прежде всего, с моей точки зрения и с точки зрения всех честных и чистых спортсменов, не должно быть никакой терпимости к использованию допинга в любом виде спорта и в любых дисциплинах. Скажем, в фигурном катании не было выявлено ни одного случая использования запрещённых препаратов на международном уровне, поскольку они никак не помогают сделать четверной прыжок или кататься изящно и красиво. Да, быть может, благодаря допингу на тренировке спортсмен сможет выполнить прыжок не 50 раз, а 100, и это позволит лучше его отработать. Но, по правде говоря, я никогда об этом не задумывалась. Мне никогда не приходила мысль: «Интересно, поможет ли это?» — заявила Витт в интервью RT.

Она также высказала своё мнение по поводу дисквалификации за применение допинга в спорте.

«Я росла, ориентируясь на такие ценности, как честность и искренность. Всего нужно достигать самому, и у всех должны быть равные шансы. Поэтому скажу прямо: использование допинга должно вести к пожизненному отстранению. Опять же, ей 15 лет, и мы пока не получили окончательных результатов, но очевидно, что в такое положение её поставили окружающие взрослые. Не могу представить, как она сейчас переживает, в таком юном возрасте это должно быть невыносимо», — добавила Витт.

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