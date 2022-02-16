Климов: в умышленное применение допинга Валиевой не верю

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Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов отреагировал на историю с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

«Историю с Валиевой тяжело комментировать, не вдавался в подробности на этот счёт. В умышленное применение допинга не верю, думаю, с ней всё в порядке, она полностью себя оправдает», — цитирует Климова ТАСС.

Напомним, что Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

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