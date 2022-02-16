Кожевников: в матче со Швецией всё будет нормально, если наш вратарь не станет за ворота выбегать

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от полуфинального матча национальной команды со Швецией на Олимпиаде в Пекине.

«Россия и Швеция — равные соперники. Но это полуфинал, поэтому нам надо выиграть. У шведов слабых сторон практически нет, как и у нас. Всё будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Сборная России 18 февраля в 16:10 мск проведёт полуфинальный матч с командой Швеции на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что сборная под руководством Алексея Жамнова в матче 1/4 финала плей-офф переиграла команду Дании со счётом 3:1.

Ранее Крикунов заявил, что шведы в таком академичном хоккее переиграют сборную России.