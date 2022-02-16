Крикунов: шведы в таком академичном хоккее нас переиграют

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов обеспокоен игрой национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

«По играм с Данией нужно не радоваться, а задуматься над тем, что происходит. Мы раньше эту сборную и соперником не считали, сейчас выгрызаем победу с трудом. И ещё я поражён: почему сборная так убого играет в большинстве?» — цитирует Крикунова «Чемпионат».

По мнению специалиста, в сборной России не хватает нападающих, которые могут действовать креативно и импровизировать.

«Шведы в таком академичном хоккее нас переиграют», — добавил Крикунов.

Сборная России 18 февраля в 16:10 мск проведёт полуфинальный матч с командой Швеции на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что сборная под руководством Алексея Жамнова в матче 1/4 финала плей-офф переиграла команду Дании со счётом 3:1.

Ранее Быков назвал главный козырь сборной России в матче со Швецией на ОИ-2022.