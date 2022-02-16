Крикунов: шведы в таком академичном хоккее нас переиграют

«По играм с Данией нужно не радоваться, а задуматься над тем, что происходит. Мы раньше эту сборную и соперником не считали, сейчас выгрызаем победу с трудом. И ещё я поражён: почему сборная так убого играет в большинстве?» — цитирует Крикунова «Чемпионат».
По мнению специалиста, в сборной России не хватает нападающих, которые могут действовать креативно и импровизировать.
«Шведы в таком академичном хоккее нас переиграют», — добавил Крикунов.
Сборная России 18 февраля в 16:10 мск проведёт полуфинальный матч с командой Швеции на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, что сборная под руководством Алексея Жамнова в матче 1/4 финала плей-офф переиграла команду Дании со счётом 3:1.
Ранее Быков назвал главный козырь сборной России в матче со Швецией на ОИ-2022.