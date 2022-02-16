Кристина Резцова: важно поддержать Латыпова, но для этого нужно иметь стержень

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Российская биатлонистка Кристина Резцова поддержала своего коллегу Эдуарда Латыпова после провальной стрельбы в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Я, конечно, понимаю, что внутри каждого из них что-то там грызёт. Они большие молодцы! Очень важно поддержать Эдика, но для этого нужно иметь стержень», — сказала Резцова.

Она добавила, что уже виделась с Максимом Цветковым и Александром Логиновым, которые были в приподнятом настроении.

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более 40 секунд.

Таким образом, сборная Норвегии выиграла эстафету, команда Франции финишировала второй, России — третьей.

Ранее в Минспорте отреагировали на серебро российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022.