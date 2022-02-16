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Петухов считает, что Ступак и Непряева сделали максимум в женском командном спринте на ОИ

16.02.2022, 19:13 |

Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов прокомментировал выступление россиянок Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на Играх в Пекине.

Петухов считает, что Ступак и Непряева сделали максимум в женском командном спринте на ОИ
  • РИА Новости

Российские лыжницы завоевали бронзу, проиграв победительницам — команде Германии — 0,71 секунды. Второе место заняли шведки.

«Я поздравляю наших девочек с бронзовой медалью. Оба состава команды России, что мужской, что женский, были готовы бороться за золото. Но было видно, что соперники находятся в лучших спринтерских кондициях. Девчонки сделали максимум на сегодняшний день, поздравляю их. Немки находятся в очень хорошей форме, а для россиянок любая медаль Олимпийских игр — это достижение», — цитирует Петухова «Газета.Ru».

Ранее Матыцин отметил успехи российских лыжников на ОИ в Пекине.

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