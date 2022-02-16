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Пашков: в матче с Данией очень многое решил гол Шипачёва

16.02.2022, 18:19 |

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил игру капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачёва в полуфинальном матче с Данией на Олимпиаде в Пекине.

Пашков: в матче с Данией очень многое решил гол Шипачёва
  • © РИА Новости / Александр Вильф
  • РИА Новости

«Очень многое решил гол Шипачёва. Уже говорил о том, что капитана сборной России и московского «Динамо» во многом не по делу критиковали на групповом этапе, ведь он потерял постоянных партнёров и попал в ту систему игры, которая ему не совсем комфортна», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Команда Алексея Жамнова в матче 1/4 финала плей-офф переиграла команду Дании со счётом 3:1.

Шайбы забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Франс Нильсен в большинстве (23-я), Никита Нестеров (35-я), Вячеслав Войнов в большинстве (55-я).

Ранее Жамнов заявил, что хочет, чтобы российские хоккеисты на Олимпиаде-2022 получали удовольствие от игры.

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