Жамнов хочет, чтобы российские хоккеисты на Олимпиаде-2022 получали удовольствие от игры

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал выход национальной команды в полуфинал олимпийского турнира на Играх-2022.

«Меня больше тревожит, чтобы ребята чуть расслабились и играли в хоккей, чтобы та тяжёлая плита с них снялась, почувствовали уверенность. Все они умеют играть и должны выходить и наслаждаться моментом», — цитирует Жамнова ТАСС.

Он назвал победу над сборной Дании в матче 1/4 финала плей-офф валидольной. Жамнов сообщил, что пытался успокоить ребят, чтобы избежать суеты в концовке матча. Просил защитников постоянно говорить с голкипером Иваном Федотовым, чтобы он понимал их действия.

Российские хоккеисты переиграли датчан со счётом 3:1.

Шайбы забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Франс Нильсен в большинстве (23-я), Никита Нестеров (35-я), Вячеслав Войнов в большинстве (55-я).

Соперник россиян по полуфиналу определится позже.

В 1/2 финала также пробились команды Словакии и Финляндии.

Ранее защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады.