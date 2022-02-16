Жамнов хочет, чтобы российские хоккеисты на Олимпиаде-2022 получали удовольствие от игры

«Меня больше тревожит, чтобы ребята чуть расслабились и играли в хоккей, чтобы та тяжёлая плита с них снялась, почувствовали уверенность. Все они умеют играть и должны выходить и наслаждаться моментом», — цитирует Жамнова ТАСС.
Он назвал победу над сборной Дании в матче 1/4 финала плей-офф валидольной. Жамнов сообщил, что пытался успокоить ребят, чтобы избежать суеты в концовке матча. Просил защитников постоянно говорить с голкипером Иваном Федотовым, чтобы он понимал их действия.
Российские хоккеисты переиграли датчан со счётом 3:1.
Шайбы забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Франс Нильсен в большинстве (23-я), Никита Нестеров (35-я), Вячеслав Войнов в большинстве (55-я).
Соперник россиян по полуфиналу определится позже.
В 1/2 финала также пробились команды Словакии и Финляндии.
Ранее защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады.