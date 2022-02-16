Третьяков: не думаю, что любого другого спортсмена так бы отстаивали, как Валиеву

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Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков высказался о ситуации вокруг положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Любой может быть на месте Камилы Валиевой. Хорошо, что её отстояли. Не думаю, что любого другого спортсмена так бы отстаивали. Дисквал — ну и ладно», — цитирует Третьякова «Чемпионат».

Напомним, что Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Ранее МОК сообщил, что Валиева может пропустить пресс-конференцию после произвольной программы.