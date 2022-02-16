Ступак — о бронзе в командном спринте на Играх-2022: грех выпендриваться

«Это хорошая бронза. Безусловно, нам хотелось уехать отсюда двукратными олимпийскими чемпионками, но грех выпендриваться после двух четвёртых мест на чемпионатах мира», — цитирует РИА Новости Ступак.
По её словам, олимпийские медали Пекина перекрывают весь сезон, который был самым сложным во всей карьере.
Ступак также призналась, что после победы в эстафете поняла, что на Олимпиаде всё возможно.
Ступак и Наталья Непряева преодолели дистанцию гонки за 22 минуты 10,5 секунды.
Победу одержала команда Германии, в составе которой выступили Виктория Карл и Катарина Хенниг. Вторыми стали представительницы Швеции — Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.
Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал бронзовые медали Ступак и Непряевой.