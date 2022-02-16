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Ступак — о бронзе в командном спринте на Играх-2022: грех выпендриваться

16.02.2022, 14:52 |

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о бронзовой медали в командном спринте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ступак — о бронзе в командном спринте на Играх-2022: грех выпендриваться
  • РИА Новости

«Это хорошая бронза. Безусловно, нам хотелось уехать отсюда двукратными олимпийскими чемпионками, но грех выпендриваться после двух четвёртых мест на чемпионатах мира», — цитирует РИА Новости Ступак.

По её словам, олимпийские медали Пекина перекрывают весь сезон, который был самым сложным во всей карьере.

Ступак также призналась, что после победы в эстафете поняла, что на Олимпиаде всё возможно.

Ступак и Наталья Непряева преодолели дистанцию гонки за 22 минуты 10,5 секунды.

Победу одержала команда Германии, в составе которой выступили Виктория Карл и Катарина Хенниг. Вторыми стали представительницы Швеции — Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал бронзовые медали Ступак и Непряевой.

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