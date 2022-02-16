ОКР: самочувствие Валиевой в полном порядке

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Глава пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов рассказал, как себя чувствует Камила Валиева после исполнения короткой программы в личных соревнованиях по фигурному катанию на Играх 2022 года в Пекине.

Самочувствие фигуристки Камилы Валиевой в полном порядке, приводит слова представителя ОКР РИА Новости.

Валиева после короткой программы не стала общаться с представителями СМИ в микст-зоне, а также не пришла на пресс-конференцию.

Фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.

Прокат произвольной программы состоится 17 февраля.

Ранее сообщалось, что результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования.