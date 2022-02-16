Шахрай: главный козырь Трусовой — произвольная программа

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Чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Наша «русская ракета» Саша Трусова опять хотела взлететь на тройном акселе, но вновь упала, уже не в первый раз. Мы знаем, что у Саши главный козырь — произвольная программа, в которой несколько четверных прыжков», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

17-летняя россиянка упала при выполнении тройного акселя, заняв в итоге четвёртое место по результатам короткой программы. Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, а Каори Сакамото — на третьей позиции (79,84).

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Валиевой обнаружено три препарата для сердца.