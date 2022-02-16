Терещенко: Федотова можно винить лишь за пятый гол в матче с Чехией

«Если бы Федотов пропустил встречу с Чехией, то на четвертьфинал вышел бы после пятидневной паузы. На таком турнире это очень много. Мне кажется, всё было сделано правильно. Тренерский штаб заранее определился с вратарём и решил, что играть будет сильнейший. Да, в идеале стоит иметь на скамейке опытного голкипера, который может подстраховать в любой момент. Но сейчас такого нет», — заявил трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко в интервью RT.
Он также добавил, как шесть пропущенных голов отразились на вратаре.
«Федотова можно винить лишь за пятый гол, в остальных случаях его просто «расстреливали». Шайбы летели как из пушки. Да, он пустил ближний, но высота была неудобная. Лично я считаю, что если ты доверяешь голкиперу, то именно он должен выходить на лёд», — добавил Терещенко.
Он также добавил, как первая встреча между Данией и Россией повлияет на результат в четвертьфинальном матче.
«Не думаю. Для наших это точно ничего не меняет. Надо выходить и обыгрывать. В конце концов, это Дания, а мы — Россия», — отметил Терещенко.
Ранее Терещенко заявил, что Воронков — боец, так и должен действовать крайний нападающий.