Тарьей Бё рассказал, как сборная Норвегии отпразднует победу в эстафете

«Мы собираемся устроить небольшое шоу для дам, которые выйдут завтра на эстафету. В холодильнике есть только лёд с содовой, водой и кофе, больше ничего», — сказал старший Бё.
Россиянин Эдуард Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам — норвежцу Ветле Шосту Кристиансену и французу Кентену Фийону Майе, хотя перед рубежом он лидировал с преимуществом более 40 секунд.
Таким образом, Норвегия выиграла эстафету, Франция финишировала второй, Россия — третьей.
Ранее Серохвостов отреагировал на провал в стрельбе Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде в Пекине.