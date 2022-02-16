Тарьей Бё рассказал, как сборная Норвегии отпразднует победу в эстафете

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Трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё рассказал о том, как сборная Норвегии отпразднует победу в драматической эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Мы собираемся устроить небольшое шоу для дам, которые выйдут завтра на эстафету. В холодильнике есть только лёд с содовой, водой и кофе, больше ничего», — сказал старший Бё.

Россиянин Эдуард Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам — норвежцу Ветле Шосту Кристиансену и французу Кентену Фийону Майе, хотя перед рубежом он лидировал с преимуществом более 40 секунд.

Таким образом, Норвегия выиграла эстафету, Франция финишировала второй, Россия — третьей.

Ранее Серохвостов отреагировал на провал в стрельбе Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде в Пекине.