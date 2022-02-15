Серохвостов — о провале Латыпова: даже у меня слёзы наворачивались

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов отреагировал на провал в стрельбе Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Даже у меня слёзы наворачивались от того, что они уступили первое место. Думаю, у него то же самое. Комок в горле стоял. И лица на нём не было, но это биатлон. Тут всякое случается», — цитирует Серохвостова «Матч ТВ».

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более 40 секунд.

Таким образом, Норвегия выиграла эстафету, Франция финишировала второй, Россия — третьей.

Ранее Фуркад прокомментировал провал Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022.