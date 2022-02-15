Президент «Урала»: надо отдать должное Валиевой — при таком давлении она выдержала все испытания

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиде в Пекине.

«Надо отдать должное Камиле, что при таком давлении она выдержала все испытания. Думаю, справедливость восторжествует — её и сборную России никто не тронет», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Он добавил, что нужно дождаться произвольных программ, а потом вешать медаль на шею, чтобы не получилось, как с биатлонистами в эстафете.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что результат её допинг-теста, сделанного 25 декабря 2021 года, был положительным. Фигуристка, набравшая 82,16 балла, лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

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