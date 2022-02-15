Ягудин: Трусовой надо решить — либо медаль Олимпиады, либо прыжки

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о контенте фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

«Саша всё равно не снижает планку и штурмует элементы. Повторю свои слова, которые говорил в начале Олимпийских игр, что Трусовой надо не то чтобы сделать выбор, но решить: либо медаль Олимпиады, либо прыжки», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он добавил, что решать будут сама Трусова и её тренерский штаб, Ягудин не хочет влезать в тренировочный процесс.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, а Каори Сакамото занимает третью позицию (79,84). Александра Трусова — четвёртая (74,60). Фигуристка упала с тройного акселя.

Ранее Винер-Усманова назвала Валиеву величайшей фигуристкой в истории.