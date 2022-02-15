Дюамель: две ошибки плюс допинг дают Валиевой преимущество в десять очков

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель раскритиковала выступление россиянки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Две ошибки против отсутствия серьёзных помарок плюс допинг дают преимущество в десять очков. Понятно. В фигурном катании всё абсолютно логично», — написала Дюамель в своём Twitter.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, а Каори Сакамото занимает третье место (79,84).

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она сдала положительный допинг-тест 25 декабря 2021 года.

Ранее Попова поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.