Попова: могу на сто процентов сказать, что Валиева героически всё переборола

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Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень рада выступлению девочек. Многие могут сказать: допустили ошибки. Но нужно понимать — срывы произошли на элементах ультра-си. Тройной аксель мало кто прыгает вообще в мире. Поэтому баллы всё равно сумасшедшие. Конечно, получилась невероятная борьба с ситуацией у Ани Щербаковой. По ней нельзя было понять, что есть какие-то проблемы с коньками, инвентарём. А это очень неприятно, особенно на Олимпиаде — на самом главном старте в карьере. Даже в микст-зоне она сказала: данные проблемы не имеют никакого значения.

Нужно отметить также выступление нашей ближайшей соперницы — японки Каори Сакамото. Оно тоже получилось очень уверенным и сильным», — заявила она в интервью RT.

Попова также поделилась ожиданиями от произвольной программы в женском одиночном катании.

«Но мы знаем, какой сильный контент у российских девушек в произвольной программе, поэтому ей будет трудно бороться с нашими фигуристками. И Саша пойдёт на максимальные риски, и Камила покажет свой луший контент, и Аня. Всё-таки Олимпиада. Никто не будет перестраховываться. Определённо, Камила справилась с ситуацией. Она выглядела достойно и уверенно. Она смогла показать эмоцию, выполнила все прыжки, помимо тройного акселя, но это сложнейший элемент. Всё остальное было безупречно. Поэтому я могу на сто процентов сказать, что Камила героически всё переборола», — добавила Попова.

Ранее Журова заявила, что испытывает восторг от прокатов российских фигуристок на ОИ-2022.