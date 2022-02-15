Американская фигуристка Лью: несправедливо, когда спортсмен с допингом соревнуется с чистыми

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Американская фигуристка Алиса Лью прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до личного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Я не знаю всех деталей этого дела, но в целом очевидно, что если спортсмен, имеющий отношение к допингу, соревнуется с чистыми атлетами, то это несправедливо», — сказала Лью.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, а Каори Сакамото занимает третье место (79,84).

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она сдала положительный допинг-тест 25 декабря 2021 года.

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