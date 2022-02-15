Дюамель раскритиковала Россию после появления Медведевой и Загитовой без масок

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель раскритиковала российских фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову, которые без масок посетили короткую программу в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Бруно сказали, что он не может есть на трибунах, потому что для этого ему бы пришлось снять маску, а это запрещено. Думаю, это ещё одно правило, которого не существует для команды ОКР», — написала Дюамель в своём Twitter.

Напомним, что Медведева и Загитова болели за российских фигуристок на трибунах. Камера несколько раз крупным планом показала девушек, которые были без масок.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, Александра Трусова (74,60) — четвёртой.

Ранее Анна Щербакова рассказала, как отнеслась к тому, что её не включили в состав сборной России на командный турнир Олимпиады в Пекине.