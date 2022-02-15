Щербакова — о невключении в командник: вряд ли я рада такому решению

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как отнеслась к тому, что её не включили в состав сборной России в командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

«Вряд ли я рада такому решению. Но сейчас очень важно настроиться на ПП и не потерять свой шанс здесь. Федерация так решила, мне нечего сказать», — заявила Щербакова на пресс-конференции.

Она добавила, что сможет осознать своё отношение к этому после завершения Олимпийских игр. По словам фигуристки, она сосредоточена на личном турнире.

За свой прокат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине Анна получила 80,20 балла и занимает промежуточное второе место. Лидирует по итогам короткой программы её соотечественница Камила Валиева (82,16 балла).

Ранее Щербакова впервые прокомментировала скандал вокруг допинг-пробы Валиевой.