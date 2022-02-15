Сакамото считает, что Валиеву справедливо допустили к соревнованиям одиночниц на ОИ

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Японская фигуристка Каори Сакамото заявила, что россиянка Камила Валиева была справедливо допущена к личным соревнованиям на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Должны ли были Камилу Валиеву допустить к личным соревнованиям? Да. Что же касается допинга, то очень много об этом говорят. Я знаю, что происходит, однако я не знаю насчёт того, какие подробности. Я даже не знаю, как это всё выразить, поскольку на самом деле это очень трудно. В данный момент я сосредоточена на том, как я выступлю на олимпийской арене. Справедливы ли эти соревнования? Не знаю, не хочу отвечать на этот вопрос, если позволите. Я хочу сосредоточиться на своих выступлениях», — цитирует Сакамото ТАСС.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, а Сакамото занимает третье место (79,84).

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она сдала положительный допинг-тест в конце 2021 года.

Ранее Вайцеховская заявила, что лидерство Валиевой — самое справедливое, что могло случиться на ОИ-2022.