Вайцеховская: лидерство Валиевой — самое справедливое, что могло случиться на этих ОИ

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась об итогах короткой программы в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине.

«Российские девочки, оказавшиеся в эпицентре всеобщего внимания, попали в дико сложные обстоятельства. От них как-то враз стали ждать слабины, и они на каждой тренировке были вынуждены соревноваться со всем миром сразу, доказывать, что лучше всех, что сильные, что могут ещё и не такое выдержать. В Пекине и у Валиевой, и у Трусовой, и у Ани Щербаковой было столько по-настоящему классных прыжков, что помарка Камилы на приземлении с тройного акселя и падение Саши на этом же прыжке в короткой программе воспринимались как абсолютное недоразумение. Хотя, скорее всего, ошибки стали просто следствием всего, что происходило в эти дни. На этом фоне лидерство Валиевой после короткой программы — самое справедливое, что только могло случиться на этих Играх», — сказала Вайцеховская.

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